Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda a un debate público: “Está escondido”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella retó al también candidato, Iván Cepeda, a un debate “público y abierto” sobre cuestiones de órden público, conflicto y sobre el régimen venezolano. De la espriella hizo el llamado al senador del Pacto Histórico durante una entrevista con Noticias Caracol, alegando que Cepeda “está escondido”.

Le puede interesar:Estados Unidos admite que el ‘Cartel de los Soles’ no es una organización real, revela informe del New York Times

Le invitó a acordar las condiciones del debate

De la Espriella dijo que lo convoca a un debate “para que le cuente al país y al mundo cuál es su posición frente a las Farc, al ELN y a la ‘narcodictadura’ de Venezuela”. En su mensaje, afirmó que Cepeda es “heredero” político de Gustavo Petro y le llamó “más dogmático que Petro”.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria invitó a su homólogo a designar a una persona de su campaña, cosa que el también haría, para acordar las condiciones del debate: “que los dos candidatos punteros de las encuestas le hablemos al país”.

“No se trata de una disputa personal”

En un comunicado posterior, De la Espriella aclaró que “no se trata de una disputa persona sino de un debate a fondo sobre democracia, institucionalidad y seguridad nacional”. En esa misma misiva, reiteró sus acusaciones a Cepeda, expresadas en múltiples ocasiones, de tener supuestas relaciones con el ‘naroterrorismo’ y el régimen venezolano.

Lea también: Donald Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela: “primero tenemos que arreglar el país”

El abogado nombró la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos como una oportunidad para hablar respecto a estos temas, y terminó reafirmando: “Avísenle a Cepeda: lo estoy esperando en un debate”.