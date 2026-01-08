Comienza la contienda presidencial: Registraduría avala a los primeros candidatos por firmas

La Registraduría avanza en la revisión de firmas presentadas por las candidaturas para la contienda presidencial y ya comenzó a dar los primeros avales. De los 22 aspirantes que presentaron firmas de un grupo significativo de ciudadanos, 12 de ellos recibieron respuesta de la entidad.

Los candidatos aprobados

De los 22 precandidatos que inscribieron su aspiración a la presidencia por esta vía, seis de ellos fueron avalados por la Registraduría. Estos son: Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila. Los seis consiguieron apoyos numerosos y superaron el umbral establecido por la ley, que es de 635.000 registros.

“Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval”, celebró David Luna en sus redes sociales. El excongresista, junto con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, también hace parte de la consulta de la centroderecha que se pretende llevar a cabo en marzo y que integra a otros cuatro aspirantes.

Los seis rechazados y los que siguen a la espera

Entre las candidaturas revisadas, seis no obtuvieron el aval por no cumplir en requisito mínimo de firmas válidas. Estos candidatos Alexander Francisco Henao, Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorffer, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez y Pedro Pablo Díaz.

Además, aún hay varios candidatos, algunos muy sonados, que siguen a la espera de la aprobación de la Registraduría, que tiene plazo hasta el 21 de enero para cumplir esta diligencia. En esta lista están Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Daniel Palacios, Juan Daniel Oviedo, Carlos Felipe Córdoba y Sondra Macollins,