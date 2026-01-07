Asesinan a turista alemán en La Guajira durante un intento de robo: los atacantes iban por su moto

Un joven alemán de 26 años falleció trágicamente en la mañana del martes en La Guajira después de recibir varios disparos durante un intento de robo. El hombre, identificado como Elxnat Leif Lino, se desplazaba en su moto por una carretera entre Maicao y Uribia, y sufrió el ataque hacia las 8:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 58 de esa vía, en el sector conocido como La Sabana, zona rural de Manaure.

Recibió varios disparos letales

El informe preliminar de las autoridades señala que el ataque se habría dado por intentar hurtarle su vehículo. Leif habría opuesto resistencia a los sujetos armados que lo interceptaron, por lo que le propinaron varios disparos.

Información conocida por el medio El Tiempo señala que el ciudadano alemán, oruindo de la ciudad alemana de Darmstadt, recibió dos tiros a la altura del pectoral, en el lado izquierdo, que le provocaron la muerte inmediatamente.

Al parecer, según relatos de testigos, los atacantes intentaron encender la motocicleta para huir en ella después de dispararle a Leif, pero como no lo lograron escaparon inmediatamente del lugar sin el vehículo.

Ofrecen 70 millones de recompensa

La Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de 70 millones de pesos a quien ofrezca información que permita la captura de los responsables. Por ahora, no hay pistas sobre quiénes podrían estar detras de este crimen.

Elxnat Leif Lino estaba en el país con fines turísticos y no había llegado hace mucho tiempo. Era músico y también disfrutaba de la fotografía, por lo que en redes sociales compartía fotos de paisajes colombianos. Según su perfil profesional en LinkedIn, creó una empresa enfocada en sostenibilidad que trabaja con desarrollo de software para ayudar a pequeñas y medianas empresas a desarrollar sus actividades de producción con respeto al medio ambiente.