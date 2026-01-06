Condenan a 44 años de cárcel a policía que asesinó a jóven futbolista en Cartagena en 2020

Tres uniformados fueron condenados por su responsabilidad en el asesinato de Harold David Morales, un jóven futbolista de 17 años que fue víctima de homicidio en Cartagena el 24 de agosto de 2020. La decisión fue tomada por un juez penal del circuito de la capital de Bolívar y dio justicia a la familia de este deportista caleño, asignando penas que ascienden a los 44 años de cárcel.

Lea también: Tras incidente en el río Támesis, Zulma Guzmán fue arrestada oficialmente en Reino Unido

Los tres condenados

Según la investigación de la Fiscalía, los tres integrantes de la Policía Nacional llegaron a un lavadero de automóviles ubicado en el barrio San Francisco y golpearon al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención de ese establecimiento de comercio.

Morales, quien pertenecía a una escuela de fútbol de Cali y estaba en Cartagena de forma temporal, huyó del lugar para evitar la agresión. Sin embargo, los policías lo persiguieron y uno de ellos, Octavio Darío Porras Vides, le disparó en el abdomen con su arma de dotación, ataque que le causó la muerte al menor.

Por esto, Porras fue condenado a 44 años y dos meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

El papel de los otros dos uniformados

Por su parte, Iván Darío Olivo de Ávila y Estéban Gómez Ricard mintieron en los reportes oficiales, afirmando que el deportista pertenecía a una pandilla y que los ha´bia atacado con un arma artesanal, que supuestamente obtuvieron y entregaron en cadena de custodia.

Le puede interesar: Donald Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela: “primero tenemos que arreglar el país”

Varios testimonios y datos recolectados revelaron que los uniformados dieron una versión falsa. Así, Olivo de Ávila recibió una condena de 13 años y 6 meses de prisión por el delito de favorecimiento agravado, y a Gómez Ricard le impusieron una condena de 14 años de cárcel por favorecimiento agravado y falsedad ideológica de documento público.