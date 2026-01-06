Estados Unidos admite que el ‘Cartel de los Soles’ no es una organización real, revela informe del New York Times

Según información del New York Times (NYT), el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la referencia sobre el grupo criminal conocido como ‘Cartel de los Soles’ en la acusación a Nicolás Maduro. Fuentes consultadas por el medio aseguraron que ese nombre es más una denominación coloquial que una organización real.

La institución de justicia se retractó de la afirmación ampliamente difundida por el gobierno estadounidense que hablab de Nicolás Maduro como líder del cartel de narcotráfico denominado como ‘Cartel de los Soles’. La supuesta organización incluso fue designada como un grupo terrorista por la administración de Trump.

“Se trata más de un término coloquial que de un grupo real”

Expertos en las problemáticas de crimen y narcotráfico en Latinoamerica, habrían explicado al NYT que el ‘Cartel de los Soles’ es un término coloquial inventado por el gobierno venezolano en los años 90 para referirse a funcionarios corruptos vinculados al dinero proveniente del narcotráfico.

Así, la nueva acusación a Maduro habla de que “participa en una conspiración de tráfico de estupefacientes” pero ya no habla del polémico cartel como un grupo real, sino como un “sistema clientelar” y una “cultura de la corrupción” impulsada por el narcotráfico.

Al parecer, el escrito acusatorio pasó de mencionar a la organización 32 veces a hacerlo solo dos, posicionándola en la nueva denominación que le atribuyen y que le aleja de ser un grupo de verdad.

El discurso de la administración Trump

Pese a esta novedad, el secretario de Estado, Marco Rubio, sigue hablado del Cartel como un grupo real. El pasado domingo, en una entrevista ante la NBC, afirmó: “continuaremos reservándonos en derecho de atacar narcolanchas que traigan droga a Estados Unidos y que están operadas por organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el ‘Cartel de los Soles’”.

Sin embargo, Donald Trump ha modificado su discurso después de la captura de Maduro y su esposa, refiriéndose más a los intereses de su administración sobre el petróleo venezolano que a las acusaciones sobre el Cartel.