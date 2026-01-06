Donald Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela: “primero tenemos que arreglar el país”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, por el momento, no habrán elecciones en Venezuela después de lal captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Reyes. El líder norteamericano afirmó: “primero tenemos que arreglar el país” en una entrevista con el medio NBC News.

Al ser interrogado sobre el mandato de Venezuela, que temporalmente tiene como presidenta a Delcy Rodríguez, Trump dijo que en aún “no se pueden tener elecciones en el país. no hay forma de que la gente pueda siquiera votar” y dijo, sobre la posibilidad de unos comicios el mes siguiente: “No. Va a tomar tiempo. Tenemos que recuperar el país”.

El papel de Delcy Rodríguez

Sobre la vicepresidenta de Maduro, quien asumió el lunes 5 de enero el control de Venezuela temporalmente, Trump dijo que ella ha estado cooperando con Estados Unidos, y negó que ella o alguna otra persona del círculo cercano de Maduro hubiera colaborado en la operación militar del pasado sábado.

Igualmente, el mandatario reafirmó la posibilidad de lanzar otra ofensiva militar al país en caso de que Rodríguez deje de cooperar con EE. UU., pero dice creer que no es necesario. Sin embargo, en la noche del lunes se han despertado alertas en Caracas por disparos y sobrevuelos con drones, aunque aún no se conoce quién estaría detras de los nuevos hostigamientos.

Los líderes de la ‘transición’

El secretario de Estado, Marco Rubio, de quien Trump mencionó que mantiene buenas relaciones con Rodríguez, será uno de los funcionarios liderando la ‘transición’ de Venezuela. En su papel, estará acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el asesor de seguridad nacional Stephen Miller y el vicepresidente, JD Vance.

“Es un grupo completo. Todos tienen experiencia en campos diversos”, aseguró Trump, quien confirmó que, en todo caos, la principal persona a cargo de ese proceso es él.

Además, aprovechó la oportunidad para referirse a las afirmaciones del Washington Post sobre que su negativa a la toma de poder de María Corina Machado por haber recibido el Nobel de Paz: “ella no debió ganarlo” dijo, “pero eso no tiene que ver con mi decisión”

“Reconstruir la infraestructura petrolera”

En temas económicos, Trump señaló que Estados Unidos podría subsidiar a las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, y proyectó que esto tomaría menos de 18 meses. “Las compañías petroleras tendrían que gastar una enorme cantidad de dinero, y después serían reembolsadas por nosotros o por los ingresos que obtengan”.