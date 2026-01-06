Tras incidente en el río Támesis, Zulma Guzmán fue arrestada oficialmente en Reino Unido

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

La empresaria colombiana, Zulma Guzmán, señalada como responsable de la muerte de dos menores de edad por envenenamiento con talio, fue arrestada en Reino Unido y notificada de la circular roja de la Interpol emitida en su contra. La detención se dio tras recuperarse en un centro hospitalario en el que estaba internada por un incidente ocurrido en el Río Támesis.

El arresto provisional fue informado por la Oficina Central de Interpol Manchester, lo que da vía libre para su extradición a Colombia con el fin de responder ante la justicia nacional.

El incidente que retrasó su arresto

Guzman, quien es acusada de envenenar a dos niñas de 13 y 14 años en Bogotá al haberles dado frambuesas envenenadas con talio, fue rescatada el pasado 16 de diciembre de las agua del Río Támesis, en Londres, a donde se habría lanzado.

Ahora, después de estar varias semanas internada en el establecimiento médico, deberá asistir a su primera audiencia de extradición en ese país en el que permanecía desde el 11 de noviembre de 2025.

La solicitud de la familia de las víctimas

El abogado de la familia de las niñas envenenadas solicitó agilizar la extradición de la empresaria. Igualmente, afirmó que se expone a la máxima condena de 50 años de cárcel por la imputación de cargos que le formulará la Fiscalía, pues, según dijo a La Fm, las pruebas recolectadas son contundentes.

Según la información conocida sobre los hecho, Guzman habría cometido el crímen como una venganza en contra de Juan de Bedout, el padre de una de las niñas con quien, al parecer, sostuvo una relación extramatrimonial.