¿Por qué le taparon los ojos y los oídos a Nicolás Maduro durante su captura?

La fotografía de Nicolás Maduro esposado, con los ojos vendados y auriculares en los oídos, difundida por Donald Trump tras su captura en Caracas, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del año.El exlíder venezolano, detenido durante una operación militar de élite estadounidense, fue trasladado desde el Fuerte Tiuna hasta el buque USS Iwo Jima, antes de ser llevado a Nueva York.

La imagen fue publicada por el propio Trump en su red Truth Social pocas horas después del operativo.Mientras tanto, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, pedía pruebas de vida del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores, arrestados juntos durante la madrugada.

De misión militar a procedimiento judicial

La BBC entrevistó a expertos en defensa. Uno de ellos, Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la captura de Maduro fue tratada como una operación policial, no como una acción bélica.

“El gobierno estadounidense manejó esta operación como un asunto de aplicación de la ley, no como una misión militar. Maduro fue tratado como un detenido formal, siguiendo los protocolos judiciales estándar”, detalló Cancian.

Esto significa que, pese a haber sido arrestado en un contexto militar, se aplicaron procedimientos comunes de custodia para garantizar tanto la seguridad del detenido como la del personal involucrado.

Por qué le cubrieron los ojos y los oídos

De acuerdo con John Spencer, experto en guerra urbana y presidente de Estudios Militares en el Modern War Institute de West Point, el uso de vendas y auriculares responde a una práctica común en operaciones de alto riesgo.

“Cubrir los ojos y oídos del detenido reduce su capacidad para comunicarse, impide que identifique a los agentes y protege la seguridad táctica de la misión”, explicó a la BBC.

Además, estas medidas buscan desorientar temporalmente al arrestado, reduciendo las posibilidades de resistencia o intento de fuga.

En el mismo sentido, Matthew Savill, director de Ciencias Militares del Royal United Services Institute (RUSI) del Reino Unido, señaló que estas técnicas sirven para mantener el control físico y psicológico del detenido.

“Lo más probable es que se hiciera para mantenerlo sometido, evitar su reconocimiento de los agentes y dificultar cualquier intento de reacción”, puntualizó Savill al medio.

Los auriculares, también una medida de seguridad aérea

Expertos militares indicaron que los auriculares que portaba Maduro podrían tener una doble función: táctica y técnica.Además de limitar su audición, también servirían para proteger sus oídos durante el vuelo en helicóptero hacia el buque USS Iwo Jima, donde fue retenido.

En aeronaves militares, los protocolos exigen protección auditiva obligatoria debido al ruido extremo de los motores y sistemas de rotor.

Detalles del protocolo: agua, chaleco y luces

En la imagen compartida por Trump, Maduro sostiene una botella de agua, un elemento que también generó debate.Según Cancian, esto no tiene un significado simbólico, sino que forma parte de las medidas básicas de custodia humanitaria.

“Es una práctica estándar. Los detenidos reciben agua para mantener la hidratación y garantizar su bienestar físico durante el traslado”, explicó.

El expresidente también portaba un chaleco inflable color naranja, que los especialistas identificaron como un salvavidas naval de emergencia, utilizado en aeronaves y operaciones marítimas.Este tipo de chalecos incluyen sistemas de inflado automático con botellas de CO₂ y un inflador manual, en caso de contacto con el agua.

Asimismo, se observan etiquetas fluorescentes en la parte trasera del detenido, que serían luces químicas. Estas permiten identificar visualmente a las personas durante operaciones nocturnas en cubiertas o zonas oscuras.

Un arresto sorpresivo

El atuendo deportivo de Maduro sugiere que fue capturado desprevenido, posiblemente mientras descansaba en el Fuerte Tiuna.Según Trump, el operativo fue tan rápido que el exmandatario no alcanzó a refugiarse en la habitación segura del complejo militar.

“Intentó llegar a un cuarto seguro, pero no lo logró. Habríamos volado la puerta en menos de un minuto. Fue reducido antes de entrar”, relató el presidente estadounidense.

El operativo, en el que participaron unidades de la Fuerza Delta y comandos especiales, se ejecutó durante la madrugada del sábado con precisión quirúrgica, según confirmaron fuentes de defensa de EE.UU.