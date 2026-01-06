Otro accidente en las vías del país: choque entre bus y tractomula en el Tolima dejó dos personas muertas y 15 heridos

En la tarde de este martes 7 de noviembre se registró un accidente de tránsito en el norte del Tolima, el cual se suma a los otros siniestros recientes involucrando buses que han generado preocupación en las últimas semanas. El hecho sucedió en la vía que conduce de Mariquita hacia Armero Guayabal, cuando una tractomula chocó de frente contra un bus de transporte público.

El informe preliminar señala que el accidente dejó dos personas fallecidas y 15 heridas, las cuales fueron trasladadas a hospitales de distintos municipios del Tolima. Además, la magnitud del choque conllevó al cierre temporal de la vía, donde las autoridades de rescate y los cuerpos de bomberos hacen presencia.

El bus pertenecía a la empresa Rápido Tolima

Según lo comunicado por la Defensa Civil del Tolima, en el accidente estuvieron involucrados un bus de la empresa Rápido Tolima y una tractomula de placas TRJ-447, de cabina color azul. Los dos vehículos quedaron gravemente afectado por la colisión frontal. Igualmente, informaron que en el bus iban 45 pasajeros y que las dos víctimas mortales son mujeres aún sin identificar.

Las imagenes publicadas en redes sociales permiten observar el estado de los buses y la conmoción en la zona por el impacto.

Este accidente se suma a otro ocurrido en la mañana del mismo martes, cuando un bus de servicio público cayó al río Magdalena en el Huila. El saldo del siniestro fue de 17 heridos y una personas fallecida.