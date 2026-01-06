“Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible”: María Corina Machado

La ganadora del Nobel de la Paz María Corina Machado habla durante una conferencia de prensa en un recinto representativo del gobierno en un complejo representativo del gobierno en Oslo, Noruega el jueves 11 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix, Pool Foto via AP)

En la noche del lunes 5 de enero, la líder de la oposición Venezolana, María Corina Machado, ofreció una entrevista exclusiva a Fox News hablando sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y sobre el presente y futuro de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos.

Agradeció a Donald Trump

La ganadora del premio Nobel de Paz en octubre de 2025, agradeció “en nombre de ella y de todos los venezolanos” a Donald Trump por la operación militar llevada a cabo en su país y aseguró que “30 millones de venezolanos están más cerca de la libertad” y que “Estados Unidos es hoy un país más seguro”.

Igualmente, recalcó que es “un gran paso hacia la transición democrática” y dijo que “una Venezuela libre será un aliado en seguridad para EE. UU.” y en el desmantelamiento de estructuras criminales. Corina señaló que Venezuela se convertirá en un hub energético en Latinoamérica y que conseguirá hacer regresar al país a millones de nacionales que emigraron.

“Dejaremos atrás toda la destrucción que el régimen socialista y criminal ha dejado para nuestra gente y haremos de Venezuela el aliado principal de Estados Unidos en Latinoamérica”, aseveró la polémica líder.

No reconoce a Delcy Ródriguez

En ese mismo espacio, Machado reveló que planea regresar a Venezuela “lo más pronto posible” y calificó como “alarmante” la orden ejecutiva que ordena la persecución y detención de los venezolanos que apoyen las acciones de Donald Trump.

Por último, dijo que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder temporalmente, “es una de las principales arquitectas de la tortura, persecución, corrupción, narcotráfico y que es la principal aliada de Rusia, China e Irán”. Machado dijo que Rodríguez no es confiable para los inversionistas extranjeros y declaró que es “ampliamente rechazada por la población venezolana”.