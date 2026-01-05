La carta de Sergio Fajardo a Petro y a seis expresidentes: “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros”

En medio de la polémica por la amenaza de Donald Trump sobre una posible intervención militar en Colombia, el candidato presidencial Sergio Fajardo publicó una carta en sus redes sociales dirigiéndose a Gustavo Petro y a los últimos seis expresidentes de la república para abogar por la defensa de la soberanía nacional.

Su misiva, en la que les pide a Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y Cesar Gaviria “honrar su compromiso constitucional”, surge en un momento de tensión en el continente por la reciente operación militar llevada a cabo en Venezuela que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Menos egos, más prudencia y diplomacia profesional”

“Los profundos desacuerdos que podamos tener son explícitos y han sido públicos. No me referiré a ellos”, inicia rezando la carta de Fajardo, quien continúa afirmando que confía en que les convoca el principio fundamental de la soberanía nacional.

El exgobernador de Antioquia le solicitó al presidente Petro que convoque a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esta figura, definida por la Constitución Política, está integrada por los expresidentes elegidos por voto popular, los presidentes y otros 12 miembros de las comisiones segundas de Senado y Cámara y dos personas designadas por el mandatario de la República.

Fajardo insistió en que, así como Petro le ha hablado a Trump de la Constitución, debería recurrir a esa carta para que guíe al país en momentos críticos. “Cada uno de ustedes, en su momento, fue elegido democráticamente como Presidente de la República para representar nuestros valores constitucionales, entre ellos, la unidad de la Nación”, afirmó, dirigiéndose ahora a los exmandatarios y pidiéndoles que “honren ese compromiso”.

La experiencia de los expresidentes y sus distintas visiones sociales, dice Fajardo, “constituyen el activo más valioso para manejar esta coyuntura”.

Rechazo a la injerencia en Colombia

El candidato afirmó que la caída de Nicolás Maduro representa desafíos para Colombia en materia de seguridad, migración y relaciones exteriores, “que deben ser gestionados bajo la lógica de una diplomacia profesional, ‘no de micrófono’ ni mediante decisiones aisladas de un solo sector político, recalcando que está en riesgo la estabilidad de la nación.

Igualmente, rechazó con contundencia las amenazas de Trump a Colombia: “Hoy como colombiano y sin matices, rechazo categóricamente cualquier injerencia externa que pretenda vulnerar nuestra soberanía. Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia”.

Finalmente, le dijo a Petro que en política exterior “no caben los egos, ni las ideologías ciegas” y le hizo un llamado a tener como brújula “el rigor y la prudencia”.