La CAR lanza alerta por bajos niveles del río Bogotá previo a la temporada seca y llama a tomar medidas urgentes

La corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) hizo un llamado urgente a las autoridades, empresas e industrias ubicadas en la cuenca alta del río Bogotá, a “realizar acciones concretas” por el uso eficiente del agua, pues, sin empezar, la temporada seca, el río ya presenta un déficit del recurso hídrico.

Lea también: Tras incidente en el río Támesis, Zulma Guzmán fue arrestada oficialmente en Reino Unido

Dura advertencia a las industrias

El director de la CAR, Alfred Ballesteros, alertó sobre el estado del río durante una mesa de trabajo establecida para analizar las alternativas técnicas y jurídicas con las que se busca enfrentar el desabastecimiento hídrico que afronta esta zona del Departamento. El declive se evidencia en los bajos niveles de las corrientes hídricas y el descenso sostenido de los embalses del centro del país, una situación que provoca profunda preocupación en las autoridades ambientales.

En la reunión, que contó con la presencia de varios alcaldes, representantes municipales y los gerentes de las principales fábricas ubicadas en el centro de la Sabana de Bogotá, la CAR insistió en la urgencia de emprender acciones de ordenamiento territorial para evitar que el crecimiento desbordado de los municipios genere mayores demandas de suministro.

“La prioridad de la CAR es el consumo humano”

Ballesteros pidió acciones concretas a los industriales en la identificación de alternativas, como lo son la financiación de proyectos de exploración de nuevos pozos subterráneos y la construcción de reservorios. En ese espacio, también recalcó que no es viable aumentar las captaciones de las empresas y plantas aledañas, y subrayó: “No estamos en contra del desarrollo industrial ni de los sectores productivos, pero la prioridad de la CAR es y será siempre el consumo humano”.

Le puede interesar:Donald Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela: “primero tenemos que arreglar el país”

La Corporación anunció que comenzará a revisar las concesiones y a hacer seguimiento al cumplimiento de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). En ese sentido, también reiteró la invitación a activar planes de contingencia que permitan garantizar la seguridad hídrica, y estar preparados ante situaciones críticas de desabastecimiento.

“Invitamos a los industriales a trabajar de la mano con la CAR y a que se sumen con inversiones relevantes en compra de predios de importancia hídrica para la protección de páramos y el desarrollo de proyectos de restauración y recuperación que alimenten las fuentes superficiales y los acuíferos como una forma de enfrentar las nuevas realidades del cambio climático”, añadió el director de la CAR.