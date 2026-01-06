ATENCIÓN: reportan disparos y sobrevuelo de drones en Caracas

En la noche de este lunes 5 de enero se reportaron nuevos hostigamientos en Caracas, Venezuela. De acuerdo con los primeros reportes de testigos, se están registrando disparos y sobrevuelos de drones cerca del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

En varios videos difundidos por personas en redes sociales se observa cómo hay varias aeronaves pequeñas en el cielo de la capital venezolana. Por ahora, no hay claridad sobre quién está detrás de estos nuevos hostigamientos.

En grabaciones conocidas por PUBLIMETRO se observa cómo los civiles que se encontraban en las calles del centro de Caracas tuvieron que salir corriendo para refugiarse en casas y locales comerciales ante los disparos que se estaban produciendo en la ciudad.

Aunque por el momento las autoridades venezolanas no han dado detalles sobre lo ocurrido, una fuente cercana al gobierno le señaló a la agencia AFP que la situación está “bajo control”.

Unos minutos más tarde se conoció un pronunciamiento oficial de las autoridades venezolanas, que dieron una nueva versión sobre lo sucedido. Según indicaron, la alteración que se presentó en “el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad”.

Maduro se declaró inocente en Nueva York

Estas nuevas alteraciones del orden público se presentaron en medio de un complejo contexto geopolítico. El pasado sábado 3 de enero las fuerzas armadas de Estados Unidos adelantaron una serie de bombardeos e intervenciones militares en distintas regiones de Venezuela.

El principal resultado de estos operativos fue la detención de Nicolás Maduro, por cuya cabeza el gobierno estadounidense estaba ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares.

Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron transportados a Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país.

Este lunes 5 de enero, Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York y allí se declararon inocentes. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, sostuvo Maduro sobre los cargos que le imputaron: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer estas armas.