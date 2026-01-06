¿Cuáles son los criminales más conocidos que están recluidos en la misma cárcel donde está Nicolás Maduro?

El medio británico Daily Star publicó un artículo en el que señala que el presidente venezolano Nicolás Maduro podría enfrentar un escenario inusual en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de Estados Unidos conocida por albergar a detenidos de alto perfil vinculados a delitos de alto impacto, crimen organizado y corrupción.

Según el tabloide, el nombre de Maduro fue mencionado públicamente por el rapero Tekashi 6ix9ine en redes sociales, quien aseguró que regresará al MDC para cumplir una condena de tres meses por violaciones a su libertad supervisada. El artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, ya estuvo recluido anteriormente en ese centro penitenciario y afirmó haber coincidido con figuras políticas y criminales de relevancia internacional.

Comentarios del rapero sobre el MDC

A través de su cuenta de Instagram, Tekashi 6ix9ine bromeó sobre su experiencia en el MDC, señalando que anteriormente compartió prisión con Sean “Diddy” Combs, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el exempresario Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX.

“Ahora estoy a punto de conocer al presidente de Venezuela”, expresó el rapero en tono irónico, en referencia a Nicolás Maduro. Incluso sugirió, de manera burlesca, la posibilidad de formar “el mejor equipo de baloncesto de la historia de la prisión”.

Un centro penitenciario con reclusos notorios

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es conocido por albergar a personas procesadas o sentenciadas por delitos federales de alto perfil. De acuerdo con el recuento del Daily Star y registros judiciales, entre los internos actuales o pasados del MDC figuran:

Luigi Mangione , acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare.

, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare. Ismael “El Mayo” Zambada , cofundador del Cártel de Sinaloa, en espera de juicio.

, cofundador del Cártel de Sinaloa, en espera de juicio. Sean “Diddy” Combs , condenado y recientemente transferido a otra prisión federal.

, condenado y recientemente transferido a otra prisión federal. Sam Bankman-Fried , condenado a 25 años de prisión por fraude.

, condenado a 25 años de prisión por fraude. Ghislaine Maxwell , actualmente recluida en una prisión federal de Florida.

, actualmente recluida en una prisión federal de Florida. R. Kelly , quien estuvo detenido en el MDC durante su juicio antes de ser trasladado.

, quien estuvo detenido en el MDC durante su juicio antes de ser trasladado. Joaquín “El Chapo” Guzmán, recluido brevemente en el MDC antes de ser enviado a ADX Florence.

El caso del ecuatoriano “Fito”

A esta lista de internos de alto perfil se suma también el ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, señalado como líder de Los Choneros, una organización criminal transnacional con base en Ecuador.

Macías Villamar se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario y enfrenta cargos en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico internacional, contrabando de armas de fuego y violencia extrema. Según las autoridades estadounidenses, la estructura criminal que lideraba es responsable de un importante tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, así como del ingreso ilegal de armas desde territorio estadounidense hacia Ecuador.

El cabecilla será procesado mediante una acusación sustitutiva de siete cargos, que incluyen conspiración y distribución internacional de cocaína; uso de armas de fuego en apoyo al tráfico de drogas; contrabando de armas desde Estados Unidos; y conspiración para la adquisición encubierta de armamento.

El tema ha generado atención mediática internacional debido al contraste entre la figura política del exmandatario venezolano y el entorno carcelario descrito. Sin embargo, las autoridades no han emitido pronunciamientos oficiales que confirmen estos escenarios.