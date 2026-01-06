Con fusil y bandera de “Guerra a muerte” Diosdado Cabello recorre las calles de Caracas

En horas de la noche del lunes 5 de enero, la figura clave del régimen venezolano, Diosdado Cabello, apareció en las calles de Caracas con un grupo de uniformados dando un “parte de tranquilidad” frente a la situación de órden público en la capital. El ministro de Interior, Justicia y Paz publicó en redes sociales los videos en los que se le ve cargando un fusil y portando en su atuendo la polémica bandera de “Guerra a muerte”.

En los videos publicados por la cuenta del programa de televisión conducido por Cabello, llamado Con el mazo dando, se muestra al político acompañado de miembros de organismos de seguridad de Caracas, con quienes conversó para “constatar el clima de tranquilidad que impera en la ciudad”. Allí, el exvicepresidente de Venezuela, que sale armado, lidera al grupo con el grito de “leales siempre, traidores nunca” y finaliza diciendo: “pa la calle, pa la batalla y pa (incomprensible)”.

La misma bandera que ha portado Petro

Entre los elementos del vídeo, uno de los que más ha llamado la atención es el uso de la bandera de “Guerra a muerte”, un símbolo controversial en Colombia por el uso que le ha dado el presidente Gustavo Petro en el último año.

Esta bandera fue la utilizada por Simón Bolivar durante la guerra por la independencia de la Gran Colombia, entre 1813 y 1820. Está compuesta por un rectángulo negro contenido por un rombo blanco, que a su vez está ubicado sobre un fondo rojo, y su nombre proviene del decreto emitido pro Bolívar durante 1813, donde declara una guerra agresiva contra los españoles y promueve medidas radicales contra quienes no apoyen la causa independentista.