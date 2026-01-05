Tras amenaza de Trump a Petro, Paloma Valencia aseguró que Colombia no es igual a Venezuela

Varios líderes políticos colombianos han respaldado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, no obstante han tenido opiniones divididas sobre los recientes señalamientos de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro. La precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue una de las que se pronunció sobre este tema.

(Lea también: Francia Márquez rechazó las amenazas de Trump contra Petro: “Estamos ante una amenaza a la democracia).

En su cuenta oficial en la red social X, la senadora había celebrado la operación adelantada por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

“No hubo agresión contra Venezuela, fue un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y que se había aliado con los narcos de la región, y que de paso violaba múltiples principios de la Carta de la ONU. La autodeterminación de los pueblos se expresó: votaron y eligieron sus gobernantes y Maduro se robó el poder”, puntualizó Valencia en uno de sus trinos.

Sin embargo, su posición después de que Trump aseguró que también podría adelantar una intervención en Colombia. “Suena bien para mí”, dijo Trump en respuesta a una pregunta que le hizo un periodista.

Esta declaración fue considerada como una amenaza directa a la democracia colombiana y a su institucionalidad, pues el presidente Petro fue elegido en las urnas.

En su cuenta de X, Paloma Valencia se limitó a señalar que Colombia no es igual a Venezuela y agregó que buscará ganar las elecciones de este año sin ningún tipo de injerencia externa en el proceso democrático.

“La nuestra es una realidad jurídica y política distinta a la de Venezuela. Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente. Venceremos a Gustavo Petro y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie”, puntualizó la precandidata presidencial.

No obstante, en otro trino también criticó a su colega, la senadora María José Pizarro, quien responsabilizó a la derecha colombiana de cualquier ataque que pueda recibir el presidente Petro a manos de Estados Unidos.

“Esto es totalmente ridículo. El presidente llama a la insurrección del ejercito de EEUU en las calles de Nueva York y desde hace más de un año, mensualmente insulta al presidente de ese país con discursos horribles que atropellan los más elementales principios de la diplomacia. Pero desde el punto de vista de María José Pizarro la responsabilidad de lo que ocurra es ‘de la derecha’ (sic)“, señaló Paloma Valencia.