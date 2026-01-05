Francia Márquez rechazó las amenazas de Trump contra Petro: “Estamos ante una amenaza a la democracia”

En las últimas horas, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la creciente tensión entre Colombia y Estados Unidos y a los comentarios del presidente Donald Trump, quien hizo fuertes señalamientos contra su homólogo, Gustavo Petro.

(Lea también: Benedetti aseguró que el Gobierno Petro está dispuesto a colaborar con EE. UU. para atacar al Eln en la frontera).

Entre otras cosas, Márquez calificó los comentarios de Trump como “amenazas reiteradas” contra el presidente Petro y recordó que este gobierno fue electo democráticamente por el pueblo colombiano.

“Estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional. El pueblo colombiano eligió a este gobierno para liderar a nuestro pueblo hacia la justicia social, la equidad, el cuidado de la vida, la dignidad y la paz”, subrayó Francia Márquez en un trino publicado a través de su cuenta oficial en la red social X.

Adicionalmente, señaló que tienen en sus manos un mandato popular que no puede ser transgredido con fines políticos o económicos de países extranjeros.

“Hago un llamado al pueblo colombiano y a la comunidad internacional a defender nuestra soberanía. Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre”, agregó Francia Márquez.

Precandidatos presidenciales también hablaron de las declaraciones de Trump

Pero Francia Márquez no fue la única figura política que tomó la decisión de rechazar las declaraciones de Trump. De hecho, varios precandidatos presidenciales de distintas orillas ideológicas salieron a defender la soberanía de Colombia.

“La nuestra es una realidad jurídica y política distinta a la de Venezuela. Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente. Venceremos a Gustavo Petro y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie”, sostuvo la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Por su parte, el precandidato Sergio Fajardo manifestó su rechazo a cualquier injerencia extranjera. “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia. Frente a la incertidumbre regional, el respeto por la institución presidencial, la protección de la soberanía nacional, le pido al Presidente de Colombia y a los expresidentes honrar su compromiso constitucional y unirse en la Comisión de Relaciones Exteriores. Menos egos, más prudencia y diplomacia profesional”, puntualizó Fajardo.