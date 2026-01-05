¿Mucha carne? Revelan imagen de la comida que le están dando a Maduro en cárcel de Estados Unidos

La captura de Nicolás Maduro es sin duda una de las noticias más impactantes de este 2026, gobernante ilegítimo de los venezolanos que se encuentra en una cárcel de Nueva York, en los Estados Unidos, a la espera de ser presentado ante un juez en la mañana del lunes 5 de enero. Mientras esto sucede, un funcionario del país del norte filtró lo que sería, la comida que le dieron a Maduro en esta prisión.

Marshall S. Billingslea, Ex enviado presidencial y subsecretario del Tesoro para la financiación del terrorismo y actual miembro del Instituto Hudson, fue el encargado de subir una fotogracía de lo que serían los alimentos que le suministraron a Maduro y su esposa mientras responden a las autoridades.

En la imagen publicada por medio de su cuenta de ‘X’, se observa un plato plástico color café en el que se observan los siguientes alimentos: arroz, salchichas, verduras hervidas (zanahoria, brócoli, arvejas y maíz), dos tajadas de pan, una torta de maíz y un sobre de salsa.

Tras la viralización de la imagen, muchos internautas la editaron, expresando que le deberían dar una alimentación “tal y como se come en Venezuela”, quitándole las verduras y las salchichas; algo a lo que Billingslea contestó: “Estaría comiendo una de las cajas CLAP de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en Venezuela, suyas y de Alex Saab si yo mandara”.

Edmundo González rompió el silencio tras la captura de Maduro

Tras la detención de Nicolás Maduro, varios analistas políticos daban por hecho que desde su residencia en Mar-A-Lago, en Florida, Donald Trump respaldaría a María Corina Machado para avanzar en el proceso de transición que ella propone para Venezuela. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El mandatario estadounidense se distanció públicamente al afirmar: “Es una mujer muy simpática, pero no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para ejercer un liderazgo”.

Después de estas declaraciones, y sin hacer referencia alguna ni a Trump ni a las acciones de Estados Unidos, Edmundo González reapareció en la red social X con un pronunciamiento en el que se presentó como presidente electo de Venezuela y recordó que los comicios de julio de 2024 le fueron arrebatados.

“Los hechos recientes han marcado un punto de quiebre para el país. Es comprensible que existan emociones encontradas; las entendemos y las respetamos. Este es un avance importante, aunque insuficiente. La verdadera normalización de Venezuela solo será posible cuando todos los presos políticos recuperen su libertad”, señaló González.

Asimismo, enfatizó que no puede haber una transición democrática mientras persista la detención injusta de ciudadanos venezolanos. “Nuestro compromiso es únicamente con el pueblo y con su voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, visión de Estado y la certeza de que este proceso debe construirse con firmeza, respeto y unidad nacional. Como presidente, hago un llamado claro y sereno a los organismos de seguridad: su obligación es acatar el mandato expresado en las urnas el 28 de julio de 2024”, concluyó.