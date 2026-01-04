Este habría sido el incidente que vivió Nicolás Maduro al intentar escapar tras intervención militar

Nicolás Maduro durante varios años estuvo al frente del régimen a Venezuela, convirtiéndose en foco a nivel mundial. Sin embargo, la historia cambió el pasado 2 de enero, en medio de una intervención militar por parte de los Estados Unidos que trajo consigo la captura de Maduro y actualmente se encuentra en el país estadounidense donde deberá responder por varios delitos, según las declaraciones brindadas por parte de Donald Trump, presidente de ese país.

Aunque han sido pocos los detalles revelados con respecto a esta operación que inició hace varios meses utilizando las diversas herramientas con las que cuenta Estados Unidos, esta tuvo lugar los primeros días del mes enero, tomando así por sorpresa a la seguridad de Nicolás Maduro y por ende, al mismo dirigente.

Durante las más recientes declaraciones de Trump en Fox News dio a conocer que Maduro intentó escapar, sin embargo, la rapidez de los hombres dispuestos para esta operación lo impidió: “Maduro intentó ingresar a una habitación para esconderse, pero no logró entrar a tiempo. Ahí fue capturado (...) Fue de la más alta calidad. Nunca en mi vida había visto una operación de este tipo”.

Horas más tarde también se conoció que en medio de la tensión por escapar, Maduro terminó lastimándose el pie, motivo por el cual en medio de los videos de su llegada a Estados Unidos se le ve con algunos impedimentos para caminar, pues como se mencionó fue una operación rápida que no les permitió reaccionar.

A pesar de ello, Maduro se ha mostrado tranquilo e incluso realizando el signo de paz con sus manos, situación que ha generado cientos de comentarios en los que aseguran que es una forma de burlarse de la situación y sacar su sarcasmo a flote. Hasta el momento cómo se encuentra su esposa, quien también fue capturada con el venezolano.

¿Quién es la esposa de Nicolás Maduro?

Cilia Flores es una abogada y política venezolana de gran influencia, conocida dentro del chavismo como la “Primera Combatiente”, término que prefiere sobre el de “Primera Dama”. Su carrera política comenzó en la década de los 90 como parte del equipo de abogados que defendió a Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado de 1992, momento en el que también conoció a Nicolás Maduro.

Ha ocupado los cargos más altos del Estado venezolano, siendo la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional (2006-2011) y desempeñándose como Procuradora General de la República. Considerada por analistas como una pieza clave en la toma de decisiones del Palacio de Miraflores, su figura ha cobrado una relevancia histórica aún mayor tras los recientes reportes de enero de 2026 que la sitúan bajo custodia de las autoridades estadounidenses junto a su esposo.