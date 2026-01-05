“Ya basta de fantasías”: El mensaje para Trump del líder de un territorio amenazado por Estados Unidos

Jens-Frederik Nielsen, líder del Partido Demokraatit, participa en un debate antes de las elecciones en Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo del 2025. (AP foto/Evgeniy Maloletka)

En medio de la tormenta política desatada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al mandatario Nicolás Maduro, diferentes voces se han alzado alrededor del mundo frente a este hecho y otras intenciones anunciadas por Donald Trump. Entre ellas está la del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, quien recientemente respondió a las amenazas del presidente norteamericano sobre anexar a esta isla danesa a EE. UU.

Este territorio ubicado en el ártico y perteneciente a Dinamarca ha sido mencionado en múltiples ocasiones por Trump como un objetivo de su gobierno por sus reservas minerales y ubicación estratégica. “Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo” afirmó el mandatario desde el avión presidencial, el Air Force One.

La indignación de Dinamarca

Ante las amenazas a su soberanía, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó ante la emisora danesa TV2: “Creo que hay que tomarse en serio al presidente estadounidense cuando dice que quiere Groenlandia”, recibiendo el respaldo de múltiples líderes europeos.

Además, señaló que si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país miembro de la OTAN “todo se detiene, incluida la OTAN”, y nombró que esto acabaría con la seguridad establecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La respuesta del lider de Groenlandia

Por su parte, el primer ministro groenlandés envió un mensaje contundente al presidente estadounidense: “No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión” dijo Nielsen en Facebook en la noche del domingo.

“Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe ocurrir a través de los canales adecuados y respetando el Derecho internacional”, mencionó también el mandatario, invitando al uso de la diplomacia y el diálogo.

Nielsen también respondió en X a una publicación de Kathe Miller, esposa del asesor de Trump Stephen Miller, por una publicación en la que mostraba una imagen del mapa de groenlandia con los colores de la bandera estadounidense y la descripción ‘Soon’ (Pronto). “Las relaciones entre las naciones y los pueblos se basan en el respeto mutuo y el Derecho internacional, no en gestos simbólicos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”, dijo el groenlandés.

Igualmente, en ese mismo mensaje, subrayó: “no hay motivos para el pánico ni para la preocupación. Nuestro país no está en venta, y nuestro futuro no se decide por publicaciones en las redes sociales”.