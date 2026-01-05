ÚLTIMA HORA: Nicolás Maduro se declaró inocente ante la Corte de Nueva York tras su detención

En una jornada marcada por un despliegue de seguridad sin precedentes en el Bajo Manhattan, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes 5 de enero ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Durante la diligencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, ambos se declararon inocentes de los cargos de narcoterrorismo y conspiración que les imputa el Gobierno de Estados Unidos.

La audiencia, que inició pasadas las 12:00 (hora local), representó el primer contacto formal de Maduro con el sistema judicial estadounidense tras ser capturado por fuerzas especiales en el Palacio de Miraflores. Al ser consultado por el tribunal sobre las acusaciones en su contra, el líder venezolano mantuvo una postura firme.

“Soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente. Fui capturado”, manifestó Maduro ante la corte, según reportes de la agencia AP.

La Fiscalía imputó formalmente cuatro cargos principales: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para el uso de armas de guerra, posesión de ametralladoras y el uso de artefactos destructivos para facilitar el narcoterrorismo.

Ante la gravedad de las acusaciones, Maduro tomó la palabra y mencionó: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

Pese a las declaraciones políticas, el acto procesal se centró en la respuesta a los cargos. Tanto Maduro como Flores, señalada como pieza clave en la logística de la estructura, se declararon inocentes. La defensa argumentó la ilegalidad de la captura, mientras la Fiscalía subrayó la contundencia de las pruebas que vinculan a la pareja con el tráfico transnacional de sustancias ilícitas.

Nueva comparecencia programada

El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 17 de marzo la próxima audiencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En dicha sesión se retomará el juicio por los cuatro cargos de narcotráfico que enfrenta. Asimismo, la defensa del mandatario venezolano aprovechó la instancia para solicitar formalmente al tribunal el derecho a una visita consular.