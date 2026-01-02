El expresidente Ernesto Samper hizo un balance del gobierno de Gustavo Petro y defendió varias de sus políticas

En un video publicado en la red social X, el expresidente Ernesto Samper Pizano, recordado, entre otras cosas, por el infame ‘Proceso 8000’, compartió su balance sobre el gobierno de Gustavo Petro. El exmandatario defendió algunas de las iniciativas del actual gobierno y cuestionó los resultados de otras: “Este gobierno, como todos, tiene panorama de luces y de sombras”.

“Síntomas de una economía sana”

Samper señaló que en el gobierno Petro la economía “mantiene los síntomas de cualquier economía sana” y dijo que índices como la inflación y el desempleo han estado bien. Sin embargo, llamó la atención sobre el déficit fiscal y dijo que ese “es un pecado que llevan todas las economías de la región desde la pandemia”.

En este apartado, Samper también destacó que los logros en materia económica “se han conseguido sin faltar a la institucionalidad” y dijo que “todos los cuentos de expropiaciones y reelecciones han quedado atrás”. Además, afirmó que el escenario de la constituyente es posible e instó a los candidatos presidenciales a hacer propuestas al respecto.

El ajuste del salario mínimo

Sobre el polémico aumento del 23 % en el salario mínimo, Samper advirtió que, aunque podría “producir unos efectos inflacionarios” va a tener “una función redistributiva en lo social y no retributiva” a largo plazo, por lo que asegura que le “devolverá a cada trabajador el poder de compra perdido”.

Igualmente, habló de forma positiva de la política de tierras y de la reforma pensional, que está actualmente frenada por supuestos vicios de trámtie, haciendo un guiño a la Corte Constitucional para que no la tumbe.

“El gran vacío es el tema de la paz”

En medio de la escalada violenta de diferentes grupos armados en todo el territorio nacional, el exmandatario afirmó que, precisamente, la paz ha sido el gran vacío en el panorama de este gobierno: “todavía estamos muy lejos de haber conseguido la paz sin la cual no habrá un cambio social verdadero ni un crecimiento económico sostenido”.

Adicionalmente, tiro una pulla a los actuales aspirantes a la presidencia y dijo que lamenta que “cambiaron la discusión del tema de la paz para hablar solo de seguridad ciudadana”. Sobre esto, añadió que “el país no necesita más penas, más armas y más presencia militar” sino “más presencia del Estado en las zonas de conflicto”.

“El Gobierno se ha posicionado con dignidad”

Finalmente, el expresidente destacó que el gobierno de Petro “se ha posicionado con dignidad en cierto temas” como el genocidio de Gaza y la protección ambiental, pero también habló de “fracasos” como la integración regional: “Colombia tuvo la posibilidad de haber cambiado algo y no lo hizo”.