Corrida de toros en Barbosa, Santander terminó en riñas y agresiones tras protestas de animalistas: el alcalde estuvo involucrado

El pasado jueves 1 de enero, el municipio de Barbosa, Santander, vivió una jornada de tauromaquia impulsada por su alcalde que terminó en riñas y enfrentamientos verbales por el desacuerdo de algunos sectores con esta actividad de maltrato animal. El mandatario local, Marco Cortés, había defendido el evento ante las críticas y la prohibición del Congreso, y ese día se enfrentó verbalmente con el representante a la Cámara Cristian Avendaño, quien se manifestó en contra.

Una jornada caótica

Ante la realización de la corrida, un grupo de manifestantes en contra del maltrato animal hizo presencia en el lugar arremetiendo contra los organizadores, incluido el mismo alcalde. Con gritos como “asesinos”, “están viendo en vivo como matan a un animal inocente” y “están locos”, los animalistas, entre los que estaba el congresista Cristian Avendaño, documentaron y protestaron en los momentos de inicio del evento.

En los videos difundidos en redes sociales se puede ver la confrontación entre personas a favor y en contra de la corrida y las acciones hostiles de quienes apoyan el evento. En una de las grabaciones, se aprecia al Cortés riéndose, en aparente estado de alicoramiento, y atacando verbalmente al representante Avendaño.