Esto valdrán las cuotas moderadoras y copagos de las EPS en el 2026, según reveló el Ministerio de Salud

Con la emisión de la Circular externa 040 de 2025, el Ministerio de Salud anunció las actualizaciones en los precios que tendrán que pagar los colombianos por acceder a servicios de sus eps. En este documento, la entidad definió las tarifas tanto para el régimen contributivo como el subsidiado que rigen en 2026 desde el 1 de enero.

Según lo establecido por Minsalud, este año trae un cambio importante para los copagos y cuotas moderadoras, pues los valores ya no se calculan con base en el salario mínimo, sino en la Unidad de Valor Básico (UVB), que es de $12.110 de acuerdo a lo definido por el Ministerio de Hacienda.

Lo que busca este mecanismo es indexar los costos de forma técnica según índices del DANE y evitar que el aumento del salario mínimo afecte drásticamente el bolsillo de los pacientes.

El valor de la cuota moderadora

Para 2026, este es el valor aproximado de la cuota moderadora según sus ingresos, medidos en cantidad de SMLMV, si hace parte del régimen contributivo.

• Ingresos menores a 2 SMLMV: Paga aproximadamente $5.000.

• Ingresos entre 2 y 5 SMLMV: Debe pagar cerca de $20.100 por servicio.

• Ingresos mayores a 5 SMLMV: El valor asciende a aproximadamente $52.800.

Estos valores aplican cada vez que accede a servicios ambulatorios y están definidos uniformemente para todo el territorio nacional.

El valor de los copagos

Por otro lado, los copagos, que aplican para servicios de mayor complejidad, corresponden a los siguientes porcentajes del total que cuesta el servicio prestado:

Menos de dos salarios mínimos: 11,5 % del valor del servicio.

11,5 % del valor del servicio. Entre dos y cinco salarios mínimos: 17,3 % del valor.

17,3 % del valor. Más de cinco salarios mínimos: 23 % del valor.

Cabe aclarar que los porcentajes tienen límites. El tope máximo por evento será de $373.715 para el rango más bajo, de $ 1.497.644 para el rango medio y de $ 2.995.409 para los usuarios de mayores ingresos. Además, hay topes anuales: $ 748.882 para el primer rango, $ 2.995.409 para el segundo y $ 5.990.696 pesos para el tercero, sin importar la cantidad de servicios requeridos.

Además, en el caso del regimen subsidiado, el copago no puede ser mayor al 10 % del servicio, el máximo por evento será de $651.155 y el tope anual de $1.302.309.