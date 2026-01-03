“El enemigo terrorista nos atacó cobardemente”: Diosdado Cabello se pronunció sobre el ataque de Estados Unidos en Caracas

Diosadado Cabello reaccionó al sorpresivo ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que, según el presidente Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y retirados del país por parte de las Fuerzas Militares estadounidenses. Cabello tildó de cobarde el ataque y dejó ver que se pueden venir represalias.

Cabello se pronunció junto a varios militares venezolanos desde Caracas y aseguró que ya están empezando a retomar el orden en la capital venezolana. "Estamos acá en la ciudad capital en Caracas luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la Revolución Bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada nada que ver con la Revolución Bolivariana“, aseguró.

De igual forma, Diosdado Cabello también le envió un mensaje a la ciudadanía: "Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas“.

Sumado a esto, Cabello señaló a la comunidad internacional y se cuestionó si “serán cómplices de esta masacre”, esperando que se pronuncien a favor de Venezuela y condenen la operación militar de Estados Unidos.

Finalmente, pidió al pueblo venezolano no caer en provocaciones y esperar a la reacción del ejército venezolano antes de escalar aún más el conflicto: "Un llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y a mantenernos alerta. Los motorizados alerta, no caigamos en la provocación de ellos, no caigamos en la desesperanza, tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso“.