Capturan a cuatro médicos colombianos en Chile por multimillonario fraude: son señalados de vender incapacidades falsas

La Fiscalía de Chile informó la captura de un grupo de profesionales de la salud investigados por constituir una red fraudulenta en el país suramericano. En el operativo fueron detenidos cuatro médicos colombianos señalados de vender miles de incapacidades falsas.

Los colombianos capturados

La investigación estuvo liderada por la Fiscalía Oriente y el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y dejó como saldo ocho médicos distintas nacionalidades capturados y puestos en prisión preventiva. Entre ellos, habían también dos cubanos, un peruano y una venezolana.

Los cuatro colombianos que, presuntamente, pertenecían a la red son: José Dioximar Albornoz Martínez, Manuel Tejera Altamar, Edgar Camelo León y Jorge Luis Galvis Machado. Ahora, enfrentan cargos como la asociación delictiva, emisión de incapacidades médicas falsas y fraude de subvenciones.

A Albornoz Martínez, graduado de la Universidad Simón Bolívar, lo capturaron intentando huir del país después de descubrir su presunto papel en el entramado ilegal. Las investigaciones encontraron que en diciembre de 2021 el señalado llegó a expedir una incapacidad cada tres minutos, lo cual puso en evidencia anomalías técnicas en los procesos que siguió llevando a cabo incluso estando fuera del país.

Más de mil millones de pesos captados

Según información de la Fiscalía de Chile, la sociedad Medicilios SpA emitió más de 22.000 incapacidades médicas entre finales de 2022 y agosto de 2025. Esta magnitud en sus servicios generó más de 260 millones de pesos chilenos en ingresos, lo que serían unos 1.000 millones de pesos colombianos. Según la entidad, esto afectó los recursos del Fondo Nacional de salud (Fonasa).

Al cruzar información con la Contraloría, las autoridades determinaron que 1.212 funcionarios adquirieron un total de 3.172 permisos fraudulentos. Además, durante los días de supuesto reposo, cuatro funcionarios fueron a casinos y once viajaron fuera del país.