Caracas y varias ciudades del mundo amanecen con gritos de júbilo y “libertad” tras la captura de Nicolás Maduro

La noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa tras la intervención militar y el bombardeo de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, ya recorrió todo el mundo y las reacciones no se han hecho esperar. Las más impactantes han sido las que llegan desde Caracas, Santiago de Chile, Madrid y varias ciudades del mundo, en donde los gritos de júbilo y de “libertad” han inundado las calles.

En redes sociales se han viralizado imágenes en las que se puede ver a cientos de personas celebrando en Caracas, Santiago de Chile, Madrid, Miami y muchas otras ciudades del mundo la captura de Nicolás Maduro.

En la Puerta del Sol, en Madrid, cientos de venezolanos se han aglomerado para celebrar la intervención de Estados Unidos en Caracas. De igual forma, en Santiago de Chile cientos de venezolanos desde sus casas se han unido en un grito de “libertad” e inclusive desde los balcones de varios edificios han cantado el himno de Venezuela.

En caracas también se han compartido varios vídeos de personas que celebraron el ataque e inclusive gritaban de alegría en medio del bombardeo a bases militares venezolanas.

Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados en Nueva York

La Fiscalía estadounidense confirmó que Maduro fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos en contra de Estados Unidos. Esta información fue confirmada por Pamela Bondi, fiscal General de ese país, quien le agradeció al presidente Donald Trump por este operativo.

A través de su cuenta de X y casi cinco horas después del inicio del ataque en Venezuela, Pamela Bondi aseguró que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

Finalmente, Bondi aseguró que tanto Maduro como su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Finalmente, la fiscal General de Estados Unidos celebró la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: “En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales“.