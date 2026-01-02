Colombia asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU: las prioridades del país

Colombia asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

En un comunicado de prensa, la Cancillería informó que, a partir del primero de enero y durante los próximos dos años, entre 2026 y 2027, Colombia tendrá voz y voto en decisiones cruciales del órgano con mayor poder dentro del sistema multilateral de Naciones Unidas.

El país fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio de 2025 con 180 votos.

“Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Precisó que el trabajo de Colombia en el Consejo se guiará por los principios que han sido históricamente la base de su política exterior: el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, la defensa de la soberanía de los Estados y el principio de no intervención, y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias.

Asimismo indicó la Cancillería, “Colombia continuará promoviendo la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas como eje de todas sus decisiones”.

Agregó que nuestro país “se compromete a ejercer una diplomacia activa para fortalecer la confianza entre los miembros del Consejo, promoviendo el diálogo y la búsqueda de consensos”.

“En línea con la política del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia adoptará un enfoque centrado en la dignidad humana, promoviendo la solución de conflictos a través del diálogo y la construcción de un orden internacional más justo”, sostiene la Cancillería en el comunicado.

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido) y diez son no permanentes, elegidos por períodos de dos años.