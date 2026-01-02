“¿Quién dijo que la UPC es para aumentar las ganancias de los dueños de las EPS?“: Gustavo Petro

En respuesta a quejas de algunos gremios del sector salud, el presidente Gustavo Petro se refirió a dos decisiones clave de su Gobierno para 2026: el incremento del salario mínimo vital y el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir de los recursos que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

A través de su cuenta de X, el mandatario explicó​ que “la UPC está pagando inversión fija en clínicas, la mayoría privadas, que se paga con recursos públicos”, lo cual “nada tiene que ver el salario vital”.

Señaló que “buena parte de los costos del sistema de salud son los medicamentos, que son importados, y nada tienen que ver con el salario vital del trabajador colombiano”.

Como tercer punto, el jefe de Estado destacó que algunos de los costos laborales en el sector se relacionan con “ejecutivos y especialistas en las clínicas a contrato, y no tienen que ver con el salario mínimo”.

“El aumento del ingreso puede hacer que más colombianos necesitados puedan requerir sus servicios”, dijo.

La necesidad de brindar mejores salarios al personal de la salud

Partiendo de este planteamiento, el presidente de la República denunció la sobre-explotación que se presenta en trabajadores de la salud y en enfermeras y enfermeros del país.

Indicó que se “coloca al personal de salud incluso por debajo del salario mínimo” y “la tercerización es el procedimiento para lograrlo”.

Por eso –sostuvo– “hoy Colombia tiene el más bajo número de enfermeras y médicos por población en toda la OCDE. Malos salarios se llama ese enorme déficit de personal para la salud en Colombia”.

De acuerdo con el jefe de Estado, “aumentar el número de médicos y enfermeras en el país implica más salarios para ellos y menos intermediación financiera para los dueños de las EPS”.

Al respecto, puso de presente que el decreto de su Gobierno que fijó el nuevo salario vital para 2026 “lo que provoca es el aumento del número de enfermeras y médicas y médicos activos en el sistema de salud”.

“¿Quién les dijo que el aumento de la UPC es para aumentar las ganancias privadas de los dueños de las EPS?”, cuestionó el mandatario.

Y puntualizó: “El peor daño que ha recibido el sistema de salud de Colombia es la disminución salarial del personal de salud, que ha provocado un inmenso déficit de servicios de salud en el país”.

El caso de los Equipos Básicos de Salud

En su mensaje, el presidente Petro destacó la estrategia de los Equipos Básicos de Salud, implementada por su Gobierno, gracias a la cual se incluyeron en el sector público 90 mil profesionales de salud con buenos salarios.

Subrayó que estos equipos ya han atendido eficazmente a 8 millones de familias y disminuido sustancialmente los indicadores de mortalidad en niños y mujeres, que antes no eran atendidos, a pesar de estar afiliados a las EPS.

“Demostramos cómo un mejor salario trae más personal de la salud y más servicios fundamentales para la vida digna de los colombianos”, afirmó.

Y concluyó: “Ahora más estudiantes, hombres y mujeres, se le medirán al estudio de medicina, porque la hemos hecho gratuita, y porque el año de internado ya tendrá un salario mínimo vital”.