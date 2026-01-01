Horror en los Alpes: Incendio masivo en exclusivo centro de esquí suizo deja decenas de fallecidos

Lo que prometía ser una noche de celebración en uno de los destinos más exclusivos de Europa se transformó en una de las peores catástrofes en la historia reciente de Suiza. Un incendio de magnitudes devastadoras consumió el bar Le Constellation, ubicado en el reconocido centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejando un saldo preliminar de 40 personas muertas y 115 heridos.

Le puede interesar: ¿Qué hacer si su empleador no le paga el sueldo? La hoja de ruta legal del Ministerio de Trabajo

El presidente suizo, Guy Parmelin, visiblemente conmovido, calificó el suceso como una “desgracia de una magnitud desconocida” y una “brutal pérdida de vidas”. La magnitud de la emergencia obligó a un despliegue sin precedentes que incluyó 10 helicópteros, 40 ambulancias y más de 150 socorristas.

“Parecía una película de horror”: Relatos del pánico

El fuego se desató a la 01:30 hora local, en un momento en que el establecimiento se encontraba a máxima capacidad. Testigos presenciales describieron escenas de pánico absoluto. Según relatos recogidos por el noticiero 24 Heures y la cadena BFMTV, el caos comenzó cuando dispositivos pirotécnicos y “velas de cumpleaños” colocadas en botellas de champán alcanzaron el techo del local.

“Las llamas se propagaron por el techo de forma increíblemente rápida”, relató un joven sobreviviente. Otros testigos describieron a personas desesperadas rompiendo ventanas para saltar al vacío, muchas de ellas con quemaduras de gravedad, mientras padres angustiados corrían hacia el lugar en busca de sus hijos.

La hipótesis principal: Pirotecnia y negligencia

La fiscal general del cantón, Beatrice Pilloud, confirmó que se han planteado varias hipótesis, aunque la teoría principal apunta a un “incendio general provocado por conflagración” originado en el piso inferior. Los investigadores del Instituto Forense de Zúrich están analizando los teléfonos móviles hallados en el lugar y entrevistando a decenas de testigos para confirmar si el uso de fuegos artificiales en el interior fue el detonante.

Por su parte, la policía de Valais, bajo el mando de Frédéric Gisler, ha centrado sus esfuerzos en la penosa tarea de identificar los cuerpos. “La prioridad es devolver a las víctimas a sus familias rápidamente”, señaló el comandante, subrayando que los fallecidos son de diversas nacionalidades, lo que ha activado protocolos diplomáticos internacionales.

Hospitales en estado crítico

La emergencia ha desbordado el sistema sanitario local. La unidad de cuidados intensivos del hospital principal de Valais se llenó en cuestión de horas, obligando a las autoridades a trasladar a los pacientes quemados hacia centros especializados en otras regiones del país.

Aunque un fiscal local descartó inicialmente la posibilidad de un ataque terrorista, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales de los propietarios del bar Le Constellation. Por ahora, el silencio y el humo reemplazan la música en las laderas de Crans-Montana, en una tragedia que Suiza tardará años en olvidar.