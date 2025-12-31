“La última chillada del año”: Conductor de TransMilenio se despidió de su bus tras pensionarse

Cada día son millones de personas las que se transportan en TransMilenio para llegar a sus lugares de trabajo, estudio, o realizar cualquier tipo de diligencia. Justamente uno de los hombres frente al volante de estos articulados le hizo pegar la última llorada del año a miles de internautas con un video en el que celebró haber logrado su pensión.

Un conductor que responde al apellido de Alcantara, fue el encargado de hacer derramar lágrimas a más de 60.000 internautas, luego que, tras cumplir sus 62 años y cotizar 1.300 semanas, logró alcanzar su pensión; hito en su vida que decidió celebrar con un video junto a uno de los automotores que manejó en su carrera.

En las imágenes se ve a este ‘camellador’ bajarse del articulado, persignarse y agradecer a su Dios por todas las bendiciones que le llegaron a su vida y a la de su familia por haber decidido ser un conductor; algo que una de sus hijas, Nathy, le agradeció en los comentarios:

“Papi, hoy quiero agradecerte por toda una vida de esfuerzo, dedicación y amor. Ser conductor no fue solo tu trabajo, fue tu pasión, y lo demostraste cada día con responsabilidad, disciplina y orgullo. Gracias por cada madrugada, por cada camino recorrido y por enseñarnos que el trabajo honesto dignifica y deja huella. Hoy te jubilas, pero tu espíritu trabajador sigue intacto, porque cuando se ama lo que se hace, eso nunca se apaga. Para nosotros sigues siendo un ejemplo de constancia, fortaleza y amor incondicional. Gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo por nuestra familia. Eres y siempre serás muy importante para todos nosotros. Te amamos”, fueron las palabras de la mujer.

