¿Infidelidad a la vista? Mujer que se casó con un TransMilenio tuvo encuentro cercano con bus del MIO en Cali

A principios de este 2025, millones de personas en Colombia quedaron atónitos con la historia de vida de Yaline Lizbeth Patiño, mujer que decidió casarse con un TransMilenio; misma que recientemente mostró que conoció a un articulado de El Mio de Cali en medio de las Ferias de esta ciudad.

Cuando esta historia de amor se hizo pública, varios especialistas afirmaron que correspondía a la mecanofilia, una atracción emocional y sexual hacia las máquinas. Según Patiño, este interés surgió desde que era apenas una niña, tal como lo contó en una entrevista con la emisora Tropicana.

“Cuando tenía 10 años me enamoré de un solo bus, esto volvió nuevamente cuanto yo tenía 33 años. Quiero decir que es demasiado fuerte, que es un sentimiento fuerte y hermoso por un objeto, esa máquina, que siempre va a estar ahí para recibir tu amor. Puedo expresarlo, demostrarle todo esto que siento y se siente un amor correspondido y es muy hermoso”, afirmó Yaline.

“No es ningún vacío emocional, ni mucho menos”. El periodista le dijo que se dice que es un tema que necesita psicólogo, pero ella es profesional de la salud, a lo que contestó: “como investigadora de muchas otras páginas he identificado que esta mecanofilia no es un trastorno mental, es lo que dice en la literatura (...) ha sido identificado como orientación sexual”, añadió.

Justamente un nuevo capítulo de esta historia se dio en pleno diciembre, ya que Patiño decidió pasar estas fiestas en la capital del Valle del Cauca, ciudad en la que conoció a un automotor del sistema de transporte de esta urbe, a quien solo vio como un amigo, ya que está meramente enamorada de su ‘esposo’

“Cabe resaltar que ya lo conocía desde hace mucho antes y volverlo a ver ahora para mí es muy diferente, ya que TransMilenio ha generado en mí una nueva sensación y eso es una nueva experiencia. Pero obviamente yo amo a mi TransMilenio”, afirmó la mujer en un reciente video.

