Con el auxilio de transporte 2026, ¿para cuántos pasajes de TransMilenio alcanza?

El panorama económico de los trabajadores colombianos para el próximo año quedó definido tras el anuncio del incremento del salario mínimo. El ajuste del 23,7 %, confirmado por el Gobierno Nacional, sitúa el sueldo básico en COP 1.750.900, pero es el rubro del auxilio de transporte el que capta la atención de quienes deben movilizarse diariamente en la capital.

Para 2026, este subsidio obligatorio para quienes devengan hasta dos salarios mínimos tendrá un incremento del 24,5 %, pasando de los COP 200.000 actuales a COP 249.095. En una ciudad donde el sistema TransMilenio es el eje de la movilidad laboral, la pregunta fundamental para el bolsillo ciudadano es qué tanto rinde este dinero frente a las tarifas proyectadas.

El cálculo con las tarifas actuales y proyectadas

Actualmente, el valor del pasaje en Bogotá se mantiene en COP 3.200. Bajo esta tarifa, el nuevo auxilio de transporte permitiría adquirir aproximadamente 77 pasajes. Para un empleado que labora de lunes a sábado, esto representa la cobertura de 38 días de trayectos de ida y regreso, superando la necesidad básica del mes laboral.

Sin embargo, el escenario cambia al considerar las proyecciones presupuestales del Distrito. La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, y el Concejo de Bogotá han señalado que la tarifa podría ajustarse a $3.450 para responder a los costos de operación del sistema. De concretarse este aumento del 7,8 %, las cuentas para el trabajador serían las siguientes:

Monto del auxilio 2026: $249.095.

$249.095. Capacidad de compra: 72 pasajes mensuales.

72 pasajes mensuales. Gasto diario (2 viajes): $6.900.

$6.900. Cobertura total: 36 días de movilidad completa.

Impacto en la cotidianidad laboral

Desde un punto de vista técnico, un trabajador promedio requiere cerca de 40 pasajes al mes para cumplir con sus obligaciones (calculado sobre 20 días hábiles). Con la tarifa proyectada de COP 3.450, el gasto mensual básico sería de COP 138.000. Esto significa que el auxilio de transporte no solo cubriría la totalidad de los traslados al trabajo, sino que dejaría un excedente de aproximadamente 32 pasajes adicionales para desplazamientos personales o fines de semana.

Este margen busca reducir la presión económica sobre los hogares, en un contexto donde el debate sobre la evasión del pago del pasaje, los llamados “colados”, sigue presente en la agenda pública. Con un ingreso total de COP 2.000.000 (sumando salario y auxilio), el Gobierno y las autoridades distritales apuntan a que el costo de movilidad deje de ser una barrera de acceso al empleo formal.

Vigencia y cobertura

No obstante, las nuevas cifras del salario mínimo y el auxilio de transporte entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta medida impactará directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores en el país, siendo Bogotá la ciudad con mayor volumen de beneficiarios debido a la densidad de su fuerza laboral y la dependencia del sistema de transporte público.

Por ahora, queda pendiente la firma del decreto por parte del alcalde Carlos Fernando Galán que oficialice el ajuste tarifario del sistema, un paso administrativo necesario para consolidar las proyecciones financieras de los ciudadanos para el nuevo año.