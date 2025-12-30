Alerta nacional: Procuraduría denuncia suplantación de identidad de Gregorio Eljach en redes sociales

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta urgente a la ciudadanía tras detectar el uso ilegal y fraudulento del nombre del Procurador General, Gregorio Eljach, en diversas plataformas digitales. Este fenómeno de suplantación no solo pone en riesgo la integridad de la información pública, sino que también busca engañar a los ciudadanos mediante perfiles que carecen de toda legitimidad.

Le puede interesar: Monumental trancón en la Calle 80 para salir de Bogotá: Hasta TransMilenio está trancado

Eljach no tiene cuentas personales: La advertencia oficial

A través de un comunicado contundente, el ente de control aclaró una realidad que muchos usuarios desconocían: el señor Procurador, Gregorio Eljach, no posee cuentas personales en ninguna red social. Cualquier perfil en Facebook, X (antes Twitter), Instagram o TikTok que se identifique con su nombre o fotografía es, por definición, falso. La institución enfatizó que la difusión de actividades públicas y pronunciamientos oficiales se realiza de manera exclusiva a través de los canales institucionales. Estos son gestionados directamente por la Oficina de Prensa y cuentan con las certificaciones de seguridad (insignias de verificación) otorgadas por las plataformas tecnológicas.

Un patrón de criminalidad digital en la institución

Lo que resulta más preocupante para las autoridades es que este no es un caso aislado. Según informó la Procuraduría, recientemente se ha detectado una modalidad sistemática de suplantación de funciones y perfiles. Además del caso de Eljach, otros funcionarios de alto rango de la entidad han sido víctimas de maniobras similares.

Ante la gravedad de los hechos, la situación ya ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Se espera que las autoridades de delitos cibernéticos inicien el rastreo de las direcciones IP y el origen de estas cuentas para dar con los responsables de estas “violaciones flagrantes de la ley”.

“Acciones fraudulentas como estas deben ser investigadas y sancionadas de manera ejemplar”, señaló la institución, haciendo un llamado a la justicia para que estas conductas no queden impunes.

¿Cómo identificar la información real de la Procuraduría?

Para evitar caer en noticias falsas (fake news) o posibles estafas, la ciudadanía debe seguir estas recomendaciones:

Verifique el sello de autenticidad: Las cuentas oficiales de la Procuraduría suelen tener el check azul o gris de verificación. Consulte la web oficial: Ante cualquier duda, el portal www.procuraduria.gov.coes la única fuente primaria de comunicados. Desconfíe de mensajes directos: El Procurador General no utiliza redes sociales para contactar a ciudadanos ni para solicitar trámites personales. Reporte perfiles sospechosos: Si encuentra una cuenta a nombre de Gregorio Eljach, utilice las herramientas de denuncia de la propia red social por “suplantación de identidad”.

Este incidente reabre el debate sobre la seguridad digital en las altas esferas del poder público en Colombia y la necesidad de una regulación más estricta frente a la creación de perfiles falsos que buscan desestabilizar la confianza institucional.