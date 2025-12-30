“Lo que prometí”: Petro tras decretar salario mínimo, sacó pecho por histórica cifra de desempleo

Luego de decretar el salario mínimo para 2026 y celebrarlo como una victoria de su gobierno para la clase trabajadora del país, el presidente Gustavo Petro no para de destacar su labor como mandatario luego de el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el desempleo en Colombia.

Según la entidad especializada, la tasa de desocupación nacional quedó en 7 % para noviembre de 2025, el reporte más bajo del siglo para este mes, y la población ocupada del país aumentó en 993 mil personas, con crecimiento de 4,2 %.

Sobre este resultado, el jefe de Estado expresó que “todos los noviembres siempre tienen el desempleo más bajo, por razones de ciclo productivo, pero este es el más bajo en mucho tiempo”.

Enfatizó en la creación de casi un millón de puestos de trabajo para el periodo, en especial los aportes de generación de empleo en agricultura, pesca y ganadería. El Estado está en tercer lugar, por lo que el mandatario resaltó que “la producción ha superado en mucho la administración pública y los hidrocarburos. Lo que prometí”.

Sin embargo, Petro no se quedó ahí y apunto contra el Banco de la República, a quien en reiteradas ocasiones le ha pedido bajar la tasa de interés.

“La mayoría del Banco de la República responderá con medidas recesivas, alzar más la tasa de interés real y nominal. Les responderemos para que no detengan la economía que es lo que quieren: son neoliberales anacrónicos Yo he ensayado a Keynes en la práctica y ha salido bien”, aseveró el mandatario.

Finalmente, le hizo una petición especial a todos los empresarios del país.

“A los empresarios les digo que no suban precio, no se desquiten con los consumidores. Si mantienen precios o los bajan, venderán muchísimo y sacarán más ganancias por volumen”, concluyó.