Nuevo destino en Europa sin visa para colombianos: Todo lo que debe saber para visitarlo

Colombia logró quitar la visa en un país europeo y ahora cualquier colombiano que quiera visitarlo tendrá el proceso mucho más fácil. A partir de diciembre del 2025, Belarús (también conocido como Bielorrusia) se suma a la lista de naciones europeas que abren sus puertas a los turistas colombianos de par en par, eliminando el requisito de visado para estadías cortas.

Le puede interesar: “La única gracia que tiene Cepeda es que me puso preso, de resto es un destructor de todo”: Álvaro Uribe

Esta medida, que representa un hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países, busca no solo fomentar el intercambio cultural, sino también dinamizar el comercio y el turismo en una región de Europa del Este que guarda tesoros arquitectónicos y naturales poco explorados por el público latinoamericano.

¿Cuándo entró en vigor y en qué consiste el acuerdo?

El acuerdo de exención mutua de visados, que fue suscrito originalmente el 9 de abril de 2025, ha completado todos los procesos de formalización legal y administrativa. Según informó la Cancillería de Colombia, la medida entró en vigencia oficialmente el pasado 19 de diciembre, permitiendo que los colombianos inicien sus planes de viaje de forma inmediata.

Gracias a este convenio, los ciudadanos que posean un pasaporte ordinario o de emergencia vigente podrán ingresar, transitar y permanecer en territorio bielorruso por un período máximo de 90 días calendario. Este beneficio está diseñado específicamente para quienes viajan por placer o visitas familiares.

Restricciones importantes: Lo que no puede hacer

Es fundamental que los viajeros comprendan los límites de esta exención. La normativa es clara: la libertad de tránsito aplica únicamente para estadías de corta duración. Esto significa que:

No se permite trabajar: Si su intención es emplearse en Belarús, deberá tramitar una visa de trabajo específica.

Si su intención es emplearse en Belarús, deberá tramitar una visa de trabajo específica. No se permite estudiar: Las actividades académicas de larga duración siguen sujetas a la regulación de visas de estudiante tradicionales.

Requisitos obligatorios para entrar a Belarús

Aunque ya no se requiere pegar una calcomanía en el pasaporte antes de salir de Colombia, la Embajada de Belarús ha enfatizado que existen condiciones de entrada que se verificarán en los puntos migratorios. Para evitar inconvenientes, asegúrese de contar con: