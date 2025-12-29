Descarrilamiento del tren en Oaxaca genera nueva tragedia en México: Así fueron los instantes de pánico

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó 98 personas lesionadas, 36 permanecen hospitalizadas, mientras que otras 13 perdieron la vida.

Momentos de angustia y desesperación vivieron pasajeros del Tren Interoceánico tras el descarrilamiento ocurrido en Oaxaca, donde personas atrapadas entre los vagones pidieron auxilio mientras intentaban ponerse a salvo, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran a usuarios solicitando ayuda entre gritos, algunos con visibles lesiones, luego de que el convoy se saliera de las vías. En el material se observa a pasajeros caminando entre los vagones dañados y organizándose para apoyar a quienes resultaron heridos, mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

Pánico vivido durante el descarrilamiento

Hasta el momento, autoridades federales han confirmado la muerte de al menos 13 personas, así como decenas de lesionados, varios de ellos trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. El accidente ocurrió sobre la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las rutas estratégicas del proyecto federal.

Tras el siniestro, la Secretaría de Marina activó protocolos de emergencia y desplegó personal de rescate, ambulancias terrestres y aéreas, además de coordinar acciones con autoridades estatales y municipales para atender a las víctimas y asegurar la zona.

El gobierno federal informó que ya se inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades, mientras continúan las labores de atención a los pasajeros afectados y a las familias de las personas fallecidas.