Hombre le pidió matrimonio a su pareja y cuando ella lo rechazó la cogió a golpes

Hombre pidio matrimonio a su pareja y al ser rechazado golpeo a la mujer

Lo que inició como una propuesta de matrimonio terminó convirtiéndose en un hecho de violencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad del local donde la pareja se encontraba, material que posteriormente fue difundido en plataformas digitales.

En las imágenes, de corta duración, se observa a la pareja sentada en una cafetería al aire libre. En determinado momento, el hombre se arrodilla y muestra un anillo, mientras la mujer reacciona con sorpresa y se pone de pie. Al notar que ella se aleja y no acepta la propuesta, el sujeto se levanta visiblemente alterado.

Segundos después, el hombre agrede físicamente a la mujer con una bofetada y, ante la negativa de esta, le propina un segundo golpe en el rostro, acción que estuvo a punto de hacerla caer al suelo.

El ataque se produjo frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

El video generó una ola de rechazo entre los usuarios en redes sociales y reabrió el debate sobre la violencia contra la mujer, así como la importancia de denunciar este tipo de hechos y promover relaciones basadas en el respeto.