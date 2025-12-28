Sofía Petro arremetió contra el exfiscal Barbosa “hay un poquito de trino en tu clasismo”

La controversia por el fin del convenio entre el Gobierno Nacional y Colfuturo para el 2026 contiinúa generando un sinnúmero de reacciones de líderes políticos y figuras públicas en redes sociales. Recientemente, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro, se refirió a un comentario que hizo el exfiscal general Francisco Barbosa sobre Colfuturo.

(Lea además: Petro se enfureció con Uribe y le sacó en cara las cifras de homicidios en su Gobierno).

A través de su cuenta oficial en la red social X, Barbosa sostuvo que el “ataque contra Colfuturo” no le sorprendió y calificó a quienes protagonizaron esas críticas de ser “resentidos e impreparados”. Además, recordó que él mismo fue beneficiario de Colfuturo.

“La becas-crédito fueron una alternativa para miles de colombianos que con esfuerzo, buenas notas y sin subsidio queríamos obtener maestría y doctorados. Esos créditos becas se otorgaron por mérito y hoja de vida académica. De cuando acá creen que el país es de ellos. Colombia no tiene dueño, ni millones de colombianos, como las hordas petristas creen, somos sus arrendatarios. Ahora bien entiendo la crítica de estos zánganos que están representados por Petro carente de diploma de maestría y del precario ministro de Educación que le quedó grande aprobar una tesis de maestría en la Universidad Nacional (sic)”, comentó Barbosa.

Adicionalmente, señaló que el actual gobierno ha hecho cambios en los manuales de contratación de entidades públicas con el fin de facilitar el ingreso de personas que, en opinión de Barbosa, no están preparadas para los cargos.

Los fuertes comentarios del exfiscal general no pasaron desapercibidos en la opinión pública. De hecho, Sofía Petro le contestó en la misma red social X.

“Hay un poquito de trino en tu clasismo”, puntualizó Sofía Petro en una publicación que pronto tuvo cientos de interacciones.

¿Qué pasará con Colfuturo en 2026?

La controversia surgió cuando Colfuturo anunció que a partir de 2026 el Programa Crédito Beca (PCB) ya no recibirá financiación del Gobierno Nacional, poniendo fin a casi 20 años de apoyo estatal para estudios de posgrado en el exterior.

El director de la fundación, Jerónimo Castro, comunicó que la convocatoria de 2025 será la última con respaldo gubernamental. Mientras tanto, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, argumentó que el esquema beneficiaba desproporcionadamente a estudiantes de estratos altos y que el Gobierno implementará un sistema más inclusivo.

Entre tanto, la medida generó críticas sobre equidad educativa y el futuro del programa.