Naufragio en el Pacífico caucano deja cuatro muertos: dos eran menores de edad

El sábado 27 de diciembre, en horas de la tarde, una embarcación que se dirigía hacia Timbiquí (Cauca) desde Buenaventura naufragó en las aguas del Pacífico colombiano. En el hecho, cuatro personas fallecieron, entre ellas dos menores de edad, y al menos dos desaparecieron en el océano.

La tragedia se registró cerca de la bocana del río Naya y el sector de Punta Ají, a solo 15 minutos del casco urbano de Timbiquí. La lancha llevaba entre 30 y 40 pasajeros y había zarpado en horas de la mañana desde el puerto vallecaucano.

Una de las víctimas era una bebé

El alcalde de Timbiquí, Kilian Cuero, confirmó que una de las víctimas fatales era una menor de tan solo tres meses de edad. La otra menor fallecida tenía seis años. “Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoyenfrentan la pérdida de sus seres queridos, así como a las comunidades impactadas por este trágico suceso”, expresó la administración municipal en un comunicado.

La Armada Nacional activó los protocolos de atención y se desplazó al lugar del accidente, activando labores de rescate a las que se sumaron miembros de la comunidad local. Además, otras embarcaciones que transitaban por la zona respondieron ante la emergencia y auxiliaron a los pasajeros.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas y marítimas adversas registradas en los últimos días en esa zona habrían dificultado la navegación. Sin embargo, las causas del accidente siguen siendo materia deinvestigación y no se descarta una posible falla mecánica o el impacto con un objeto flotante.