Así operaba presunta red criminal que transportaba migrantes y los dejaba abandonados en la frontera con Ecuador

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía, desucbrió una red delictiva que se dedicaba a transportar ilegalmente migrantes desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá, donde dejaban abandonados a muchos de ellos.

Vendían paquetes turísticos falsos

Durante año y medio este grupo de personas captó extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios. Posteriormente, los llevaban a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile.

Esos paquetes también incluían, supuestamente, hospedaje, alimentación, chip para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para eludir los controles policiales y migratorios. En realidad, los papeles otorgados eran extemporáneos o falsos y no tenían ninguna validez.

Fueron más de 200 personas transportadas

En seis eventos ilícitos acreditados por las autoridades, los señalados movilizaron a 222 personas, incluyendo 27 menores de edad. Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en zona de frontera con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido.

Las seis personas capturadas fueron Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Por las acciones de las que se les acusa, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Cinco de los procesados fueron enviados a prisión; mientras que Jorge Becerra Vera recibió casa por cárcel.