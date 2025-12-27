Niño de 4 años murió luego de ser quemado por gasolina en Medelllín: otro menor le habría lanzado el líquido

Un grave accidente se reportó recientemente en el centro de Medellín, en una vivienda del barrio Prado, luego de que un menor de edad le lanzara un recipiente con gasolina a otro a las afueras de una vivienda. El menor afectado agonizó por varios días a causa de las quemaduras, y murio el pasado jueves, 25 de diciembre, en el Hospital San Vicente Fundación.

Quemaduras de segundo y tercer grado

Según el reporte de las autoridades, en medio de un juego entre los menores, uno de ellos tomó gasolina y la echó en un recipiente. Acto seguido, le prendió fuego y la tiró hacia adelante, sin darse cuenta que allí estaba Leandro Saldarriaga Martínez, quien fue el niño afectado.

Su familia lo trasladó inmediatamente a un centro asistencial por la gravedad de sus heridas, ubicadas en el rostro y en sus extremidades. Pero después de estar internado varios días, el menor falleció.

Actualmente, las circunstancias en las que se produjo el lanzamiento que terminó en tragedia siguen siendo materia de investigación. Hasta ahora, no se ha iniciado proceso judicial contra ninguna personas.

20 menores quemados por pólvora en diciembre

Este hecho, se suma a la cantidad de quemados en Medellín durante las celebridades decembrinas, de los cuales 60 son por pólvora. La alarmante cifra indica un crecimiento exagerado frente a los 39 del año pasado, según la Secretaría de Salud de la ciudad. De los 60 lesionados, 20 son menores de edad.