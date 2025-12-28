Hallan sin vida a una manatí en Barrancabermeja: hace 15 días un bebé de esta misma especie apareció muerto

La Asociación de Pescadores Artesanales de Santander (FEDESPAN) informó el hallazgo de una manatí antillana sin vida en las aguas del Caño San Silvestre, jurisdicción de Barrancabermeja. Se trata de una hembra de este especie de más 600 kilos y cerca de 4 metros de longitud.

Era la madre de otro manatí muerto

El ejemplar fallecido sería la madre de un manatí recién nacido encontrado hace 15 días en la misma zona, lo que genera preocupación porque se trata de una especie en peligro de extinción y porque su muerte levanta alertas por contaminación ambiental en el Magdalena medio.

Según relataron los pescadores, tras el hallazgo, el animal fue llevado hasta la orilla en canoas para que las autoridades ambientales se hicieran cargo del cuerpo.

La especie corre riesgo por contaminación en el río Magdalena

Desde FEDESPAN llamaron la atención sobre la muerte de manatíes en aguas del Magdalena. Este año se han encontrado cuatro individuos muertos, y en siete años son un total de 15, un número alarmante por tratarse de una especie con alrededor de 400 ejemplares en el país.

Una inspección realizada por la Alcaldía Distrital junto a veterinarios y asociaciones de pescadores encontró que en el caño San Silvestre se detectó la presencia de hidrocarburos y aguas residuales. El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas, señaló: “Estamos encontrando hidrocarburos, aguas residuales, sedimentación del hábitat y contaminación que afectan gravemente el plan de conservación que Barrancabermeja firmó con Estados Unidos”.

Los manatíes son indicadores ambientales, es decir, su presencia y buena salud refleja la buena calidad de un eecosistema acuático. Por lo que su ausencia implica, no solo riesgos para esta especie, sino problemas para muchas otras.

“Hemos solicitado aportes económicos a las empresas petroleras para garantizar la limpieza de los cuerpos hídricos afectados por procesos de refinación. Existen investigaciones abiertas por estas contaminaciones”, indicó el secretario, según el medio Blu Radio, y agregó: “El llamado es urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Ambiente, responsables directos de la inversión para los procesos de descontaminación y protección de esta especie, recordando que Barrancabermeja fue declarada distrito biodiverso”.