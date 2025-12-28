Angustiante sismo de magnitud 6,0 sacude la costa de Perú y deja al menos 10 heridos

Un movimiento de tierra de 6,0 se registró en la noche del 27 de diciembre frente a la costa de Áncash, en Perú. Su epicentro estuvo ubicado a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa, según del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 9:51 de la noche y tuvo una profundidad de 52 km, lo que favoreció que el sismo se sintiera en seis regiones del país, entre ellas Lima, Trujillo e Ica, aunque con intensidad moderada.

Según el IGP, el epicentro se localizó en el mar, pero ante el miedo generado por movimiento, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami para el litoral peruano.

El momento del temblor

Al menos 10 personas resultaron heridas después del temblor, pero no se reportaron fallecidos ni afectaciones graves a la infraestructura.

Sin embargo, videos e imágenes captados por quienes vivieron el momento muestra como quedaron varios lugares después del sismo y permiten ver el movimiento en las calles y casas.

Sismos en Perú

Perú, al igual que Colombia, es una zona con fuerte actividad sísmica y tiende a vivir eventos de este tipo de forma recurrente por su ubicación el Cinturón de Fuego del Pacífico.

En la memoria de los peruanos vive uno de los sismos más letales de su historia, ocurrido en 1974. Se trató de un terremoto de magnitud 8,0 que duró 90 segundos y se sintió en Lima y la costa peruana. Aquella vez, murieron 252 personas y hubo más de 3.600 heridos, además de graves daños materiales.