Falso tramitador bancario le habría robado más de 200 millones de pesos a personas en el Tolima

La Fiscalía imputó cargos a un hombre que se habría hecho pasar por tramitador bancario para estafar a varias personas en Ibagué, Tolima. Héctor Javier Martínez Mendoza es señalado de ofrecer supuestas facilidades para el acceso a créditos por altas sumas de dinero, engañando a usuarios financieros.

Lea también: Hallan sin vida a una manatí en Barrancabermeja: hace 15 días un bebé de esta misma especie apareció muerto

Así estafaba a las víctimas

Presuntamente, Martínez le decía a las personas afectadas que su debían aumentar su puntaje crediticio mediante la adquisición de bienes como celulares, televisores, y el uso de tarjetas crédito y débito. Después, les indicaba que debían entregarle los objetos adquiridos para, supuestamente, realizar los movimientos financieros, lo que les permitiría finalmente acceder al crédito requerido.

Con esta estrategia, el hombre se habría apoderado ilegalmente de más de 240 millones de pesos en año y medio, con el supuesto de que aumentaría la viabilidad económica de los usuarios para que pudieran acceder a vivienda, vehículo nuevo o emprender un negocio.

Le puede interesar: Naufragio en el Pacífico caucano deja cuatro muertos: dos eran menores de edad

No aceptó los cargos

Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no fueron aceptados por Martínez Mendoza.

Por el momento, un juez penal de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pues el señalado ya se encuentra privado de la libertad por otros hechos delictivos en los que estaría involucrado.

La Fiscalía informó que todavía hay investigaciones en curso para establecer si dejó personas afectadas en Bogotá y otras ciudades del país.