Luto en el cine: fallece la icónica actriz y activista francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Este 28 de diciembre falleció uno de los íconos del cine francés, Brigitte Bardot, a los 91 años. La actriz era conocida también por su incansable lucha a favor de los derechos de los animales y, de hecho, su muerte fue anunciada por la fundación a la que daba nombre y de la cual era creadora y presidenta.

Lea también: Remezón en la Cúpula Militar: presidente Petro confirmó que salen varios altos mandos

“La Fundación Brigitte Bardot (FBB) anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, reza la misiva emitida por esa organización.

Abandonó el cine para dedicar su vida al activismo

A los 39 años y después de haber participado en casi 50 películas, entre ellas Y Dios creó a la mujer (1956) y La verdad (1960), Bardot anunció su sorpresivo retiro del cine para dedicarse a defender los derechos de los animales. “Di mi juventud y mi belleza a los hombres; doy mi sabiduría y mi experiencia a los animales”, dijo en su momento.

La FBB fue fundada en 1986 y ha luchado en contra del maltrato animal, la caza de focas, la experimentación científica con animales, entre otros. La institución ha tenido importante incidencia en la política y en la concientizción pública sobre el bienestar animal.

En 2001, celebró un acuerdo con el alcalde de Bucarest, Rumania, para salvar a cerca de 100.000 perros callejeros. Además, según el sitio web de la fundación, esta cuenta hoy con más de 70.000 donantes en todo el mundo, cerca de 300 empleados y más de 500 investigadores y delegados voluntarios.

Figura controversial e ícono de la moda

Bardot, quien también tuvo una carrera como cantante, llevó un estilo icónico que resaltó durante los años 50 y 60 y marcó tendencias en todo el mundo. “En todas partes, las chicas caminan, se visten, llevan el pelo como Bardot y desean ser almas libres como ella”, dijo en 1961 la revista Life sobre ella.

“La libertad es ser uno mismo, incluso cuando resulta incómodo”, dijo Bardot en el epígrafe de Mon BBcédaire (Mi BBcedario), un libro sobre su vida y sus convicciones publicado en Francia el pasado octubre. Además de su forma de vestir, la actriz también fue conocida por su personalidad libre, descomplicada y controversial. Hasta el final de su vida generó polémica, despertando críticas por sus acercamientos con la extrema derecha y su simpatía por la líder ultraderechista france Marine Le Pen.

El mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó su muerte diciendo: “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne, Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”.