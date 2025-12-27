Tragedia similar al del autobus con jóvenes graduados sacude a Guatemala: 15 personas murieron tras caer a un barranco

Una tragedia similar al accidente de Antioquia donde murieron 17 personas —la mayoría jóvenes recién graduados— sacudió a Guatemala este viernes 26 de diciembre. Un autobus que transitaba por la carretera Interamericana, al oeste del país, cayó a 75 metro hasta el fondo de un barranco, según informaron los socorristas.

Un menor de edad fallecido

El accidente dejó al menos 15 personas fallecidas y otros 20 heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Las víctimas mortales son 11 hombres, 3 mejores y un menor de edad, que fueron colocados a orillas de la carretera según muestran las imágenes compartidas por el grupo de Bomberos Voluntarios de Guatemala.

Información de las autoridades de ese país indica que el siniestro ocurrió en el departamento de Sololá, entre los kilómetros 172 y 174. Esa zona es conocida por la densa niebla que reduce la visibilidad para los conductores.

Pronunciamiento de las autoridades

La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala informó en un comunicadoen redes sociales que el bus, de placas C-365BRY contaba con el permiso temporal y el seguro obligatorio vigente, por lo que las víctimas serán cubiertas por dicho seguro.

“Desde la DGT lamentamos la pérdida de vidas y lesiones ocasionadas a los usuarios del bus en mención. Hacemos un llamado a los transportistas a tomar responsabilidad sobre la conducción de los pilotos y asegurarse de que todo viaje sea con el número de pasajeros autorizados”. Igualmente, instaron a los conductores a manejar con precaución y llevar un adecuado mantenimiento de los vehículos.