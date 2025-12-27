Niña de 6 años murió ahogada en un balneario de Santander: sus padres habrían estado distraídos

Un descuido familiar durante un día de sol en un centro vacacional terminó en tragedia para una menor de seis años que disfrutaba del lugar durante el festivo de navidad. El hecho ocurrió en el balneario El Cristalito, ubicado en el municipio de Rionegro, Santander.

El padre se fue y la madre se quedó dormida

El relato de los presentes indica que, después de unas horas en el lugar, el padre se fue a buscar el almuerzo y la madre permaneció supervisando a la niña. Sin embargo, en un momento la mujer se habría quedado dormida y la niña, sumergida en la piscina, terminó ahogándose.

Rápidamente, personas que estaban en el lugar intentaron rescatar a la menor e hicieron el llamado de emergencia. Según lo contado por un testigo al medio La Vanguardia, “al escuchar unos gritos, se percató de que se trataba de su hija, a quien estaban sacando de la piscina”.

La menor fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital San Antonio de Rionegro pero, pese a la aplicación de técnicas de reanimación, los profesionales de la salud no pudieron salvara, pues la niña habría llegado al lugar sin signos vitales.

La observación preliminar del persona médico señaló que hubo alimentos en la garganta de la menor que obstruyeron su respiración.

Dicen que el lugar no contaba con elementos de seguridad

Algunas testigos manifestaron que El Cristralito no contaba con elementos de seguridad como un salvavidas, rescatistas o un protocolo que permitiera la presencia de ambulancias o paramédicos de manera inmediata en caso de una emergencia como la que se presentó el 25 de diciembre.