Impactante: hombre asesinó a su vecino en Argentina porque sus hijos tiraban pólvora en la noche de navidad

Un fatal hecho de intolerancia ocurrio en la noche de navidad en La Plata, Argentina, cuando un hombre de 68 años sacó un arma por la ventana de su casa y disparó a la vivienda de su vecino, mientras este celebraba la festividad con su familia. El señalado del crimen afirmó que lo hizo porque estaba cansado de escuchar el ruido de la pirotecnia que usaban los hijos de la víctima.

Como Juan Carlos Magen fue identificado el adulto de 68 años que efectuó los tiros fatales contra Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45. Según declaró el señalado, en la tarde de ese día había manifestado su malestar por el uso de pólvora por parte de la familia vecina, del cual también se quejaban otros residentes del conjunto donde sucedió el crimen.

Dos tiros fatales

En la madrugada del 25, Magen ejecutó los disparos mortales contra el grupo de personas que celebraba en la vivienda de Ramirez y que terminaron por alcanzarlo a él en el cuello y el hombro izquierdo. El hombre falleció tendido en una escalera por una herida cervical causada por las balas.

Después de los hechos, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 de Magen en represalia por el ataque. La situación generó tensión en el barrio, donde se desplegó un operativo policial para evitar nuevos incidentes.

El hombre tenía varias armas

Tras el ataque, efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar y detuvieron al agresor en su domicilio, donde incautaron un importante conjunto de armas y municiones. Entre los elementos se encontraba una pistola Bersa Thunder calibre .40, presuntamente utilizada en el homicidio, una escopeta calibre .20 con munición en recámara, un rifle de aire comprimido de 22 pulgadas, y otros objetos vinculados a armas de fuego.