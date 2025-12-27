“Se privilegian a sí mismos”: Petro a exministro de Duque que lo criticó por polémica de Colfuturo

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la polémica por el manejo que les dio Colfuturo a los recursos destinados a financiar la educación de colombianos en el exterior. De hecho, la decisión de finalizar el convenio del Gobierno Nacional con esa fundación para 2026 le trajo una ola de críticas. Entre sus detractores estuvo Fernando Ruiz, quien fue ministro de Salud durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Uno de los temas centrales del debate tiene que ver con la alta proporción de beneficiarios de estratos 4, 5 y 6 que ha registrado Colfuturo en comparación con los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

En un trino, el exministro Ruiz señaló que es clave entender cuál es el porcentaje de personas con título universitario de estratos 1 y 2. “De pronto se encuentra que la inequidad está en el acceso a la educación media y a la universidad (sin título universitario no se puede ser doctor). Y no ignore la equidad interna: hay 11% mas becados de estratos 3 y 4 que 5 y 6. Eso significa miles de doctores de los segmentos más vulnerables de la clase media que de otra forma no lo lograrían. Ahora se quedarán sin ese futuro”, puntualizó Ruiz en su cuenta oficial en la red social X.

Petro arremetió contra las políticas del gobierno Duque

Poco después, el presidente Gustavo Petro le respondió a través del mismo canal. En su publicación, el primer mandatario arremetió contra las políticas educativas y económicas de los gobiernos pasados.

“Que cinismo tan espectacular el de Fernando.Un estudiante estrato uno y dos si logra estudiar, porque los pasados gobiernos no ampliaron la universidad pública sino se dedicaron a dar créditos para universidades privadas, no logra terminar porque tiene que trabajar. El trabajo, que ustedes ayudaron a construir, es casi esclavos, de muy bajo salario y de tan larga jornada que no deja tiempo para estudiar ni dormir (sic)”, advirtió el jefe de Estado en X.

Así mismo, señaló que si la educación es gratuita y las jornadas laborales son más cortas, los estudiantes de estratos bajos tendrán más posibilidades de estudiar.

“Ya estamos logrando eso. Ahora que con dinero público los banqueros que dirige Colfuturo pongan condiciones como dos codeudores e ingresos como dos veces el total del préstamo, es solo para que de verdad no puedan estudiar un doctorado en el exterior, los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Es una oligarquía de privilegiados, que se privilegian a sí mismos olvidando la sociedad; así se han enriquecido y así, por perpetuidad, quieren seguir dominando la sociedad colombiana, sin hacerles sentir ni la democracia ni la equidad”, concluyó Petro.